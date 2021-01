Schmidt Max tappt im Dunkeln

Was hört man, wenn man nachts durch die Weltenburger Enge wandert? Was riecht man an Winterabenden im Bayerischen Wald? Und was sieht man, wenn man Denkmäler gezielt mal im Dunkeln besucht? Die Wintermonate sind ideal für Nachtwanderungen. Denn schon am Nachmittag tappt man im Dunkeln. Der Schmidt Max ist diesmal in Bayern unterwegs.