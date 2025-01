Schmidt Max knackt die Nuss

Welche guten Haselnuss-Sorten gedeihen denn in Bayern? Warum gilt die Walnuss als Königin der Nüsse? Und wie erntet, lagert und genießt man die gesunde Kern-Energie aus der Region am besten? Der Schmidt Max hat sich in Freising umgeschaut, wo zurzeit eine einzigartige Sichtungsanlage für Bio-Haselnüsse aufgebaut wird. Er lässt sich in Haunsheim zeigen, wie man aus der Walnuss nicht nur Öl, sondern auch Mehl, Pesto und Nussmark gewinnt. Und er stellt bei einem Freisinger Konditor kleine Kunstwerke her – natürlich mit hausgemachtem Nougat!