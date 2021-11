Gesellschaft

Schmidt Max und keine Ahnung von Champagner

Nach Feiern wär es dem Schmidt Max zumute. Jetzt, zum 30-jährigen Jubiläum von seiner "freizeit". Also vielleicht was Sprudelndes im Glas: Sekt, Prosecco, Cava – Schaumwein halt. Oder gleich Champagner? Wenn er nur wüsste, was das überhaupt ist. Also hat er sich auf die Reise gemacht mit dem Opel Kadett von seinem Opa und ist dahin gefahren, wo dieses Getränk herkommt: in die Champagne.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 03.11.2021