Schmidt Max und die Romantik alter Rennräder

Wer an der "L''Eroica" teilnimmt, muss bereit sein für Blut, Schweiß und Tränen - des Glücks. Die "Heldenhafte" verlangt den Teilnehmer alles ab. Historische Fahrräder sind Voraussetzung. Sie müssen vor 1987 gebaut sein, aus Stahl, Schaltung am Unterrohr und freilaufenden Bremszügen. Carbon und Co sind verpönt, Funktionskleidung verboten. Statt Energieriegel gibt es Brot, Käse und Kohleintopf.

Datum: 06.10.2021