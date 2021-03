Gesellschaft

Kult und Krise rund um die BOHNE

Was gibt's Neues in der Filtertüte, wer sind die Stars in der Kaffeetasse und wie sieht der Kaffee der Zukunft aus? Beim Kaffeeklatsch mit Meisterröster Mario Liebold und im Labor mit Lebensmittelchemikerin Sara Marquart erfährt der Schmidt Max die neuesten Trends.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 24.03.2021