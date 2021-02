Gesellschaft

Schmidt Max und das historische Bobrennen

Einmal im Jahr kehrt der olympische Geist zurück an den Riessersee: Für eine Woche im Februar wird die original Olympia-Bobbahn von 1936 wieder freigelegt und präpariert. Dann dürfen sich auch mutige Zuschauerinnen und Zuschauer in einem der Retro-Dreier-Bobs aus Holz die kurvige Strecke von damals herunterstürzen. Voraussetzung für die Teilnahme am großen Abschlussrennen sind zwei unfallfreie Trainingsfahrten.

Datum: 10.02.2021