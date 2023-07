Gesellschaft

Schmidt Max lernt Windsurfen – 50 Jahre zu spät

Die ersten zwei Bretter landen 1972 in Deutschland und mit ihnen schwappt die Surf-Welle auch nach Bayern. Die Mutter aller Trendsportarten ist geboren. In den 80er Jahren wird Surfen Volkssport, eine Revolution auf Wasser…und heute? Heute, sagt Surf-Pionier Heinz Stickl „kann alles was schwimmt auch fliegen“. Der gebürtige Tegernseer gründet 1976 die erste Windsurf-Schule Italiens am Gardasee. Dort in Malcesine hat sich der Schmidt Max zu einem Kurs für Einsteiger angemeldet. Frei auf einem wackeligen Brett, den Wind in den Haaren und mitten im See: Ob aus dem Ottobrunner noch ein richtiger Beach Boy wird, was dran ist an der großen Freiheit von Wind und Wellen und ob er wirklich fliegen gelernt hat?

26.07.2023