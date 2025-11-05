Schmidt Max und der Wein in der Schweiz

Und keiner weiß was drüber: Zum Beispiel, dass die Schweiz viele einheimische Rebsorten hat, die es nirgendwo sonst gibt oder welche Anbaugebiete die mit

14 000 Hektar kleine Rebfläche bilden. (zum Vergleich: Deutschland 104 000 Hektar).



Dabei ist eines schöner als das andere. Von den Alpen bis vielleicht zur faszinierendsten Weinregion, die man je erblickt hat, in der die Weinberge steil direkt in das unendliche Blau des Genfer Sees abfallen. Kein Wunder, dass sich der Schmidt Max auf den Weg gemacht hat, dieses Geheimnis zu entdecken.



Die Schweizer Wein-Welt hat ihm Britta Wiegelmann eröffnet. Die Wein-Journalistin, die ursprünglich aus Deutschland stammt, hat sich schon vor langer Zeit in das Reich der Eidgenossen verliebt und hat mittlerweile auch die Schweizer Staatsbürgerschaft verliehen bekommen.



Das große Staunen über die Kulinarik unserer Nachbarn hat für den Schmidt aber nicht etwa in einem Weingut oder einem Sterne-Lokal begonnen, sondern mit einem Fernglas und einem Plan.