Schmidt Max und das Biotop Biergarten

Die fränkischen Lagerkeller wiederum gehören zu den wichtigsten Winterquartieren der Fledermaus in Nordbayern. Über 50.000 Tiere wurden in den letzten 15 Jahren in den Kellern gezählt.



Der Schmidt Max schaut sich diesmal mit dem Fernglas in artenreichen Biergärten um. Mit dem Ornithologen Philipp Herrmann erkundet er in der "Schlosswirtschaft Mariabrunn" im Dachauer Land, im "Zunftstüberl" bei Regensburg und beim "Gambrinus Keller" in Unterhaid das Leben in den Bäumen rund um die Biertische: Wann entdeckt man die meisten Arten? Wo baut der Spatz sein Nest? Und warum tut die Fledermaus im Biergarten dem Menschen einen großen Gefallen?



Unterwegs trifft er auch Karl Gattinger vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege – ein Experte dafür, wie der Mensch über die Jahrhunderte das Biotop Biergarten schuf.