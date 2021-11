Aus der Bahn, Kartoffelschmarrn

Sie heißen Andengold, Bamberger Hörnchen oder Colomba, sind blau, dunkelviolett oder knallgelb. Weltweit gibt es über 4.000 Sorten.



Goethe wollte sie morgens rund, mittags gestampft und abends in Scheiben. Und für Shakespeare sollte es sie sogar regnen: die Kartoffel. Die beliebteste Beilage der Deutschen führt in Bayern eher ein Schatten(gewächs)dasein. Um das zu ändern, sind ein paar Erdäpfel-Fans angetreten, um der Knolle zu mehr Ruhm zu verhelfen. Warum sind manche Sorten mehlig, andere festkochend, was bedeutet Früh- oder Lagerkartoffel, und warum ist Vorsicht geboten bei grüner Schale?



Von raffinierten Bratkartoffeln bis Sterneküchen-Kartoffelstampf mit geräuchertem Karpfen – der Schmidt Max ist losgezogen und hat nicht nur außergewöhnliche Sorten, sondern auch die besten Rezepte ausgegraben. Natürlich auch eines über den berühmten Kartoffel-Schmarrn.