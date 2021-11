Einfach Mensch! vom 5. November 2021

Dabei ist ihm kein Ziel zu ehrgeizig und kein Berg zu hoch. Auch nicht einer der höchsten Berge der Welt: Mit seinen Freunden will Janis den Kilimandscharo bezwingen. Wie das gehen könnte, trainieren die Freunde im Elbsandsteingebirge.



Ihab Yassin hat als Jugendlicher den Parkour-Sport für sich entdeckt. Der 1,30 große Mann nennt sich scherzhaft "Little Parkour Hulk". Die Leute sollen ihn nicht auf seine Behinderung reduzieren, sondern ihn einfach als Menschen sehen. Barrieren dürfe es aber nur in seinem Sport geben. Zu seiner Behinderung zu stehen, war für Ihab Yassin nicht immer leicht. Besonders in der Pubertät konnte er mit negativen Äußerungen über seine Größe nicht gut umgehen. Damals wie heute treffen ihn die Blicke und Kommentare auf der Straße.



Auch aus diesem Grund hat sich der junge Mann neben seinem Parkour für das Studium der Soziale Arbeit eingeschrieben. Er will Kindern und Jugendlichen die Welt von behinderten Menschen näherbringen, Barrieren abbauen. In seiner Freizeit geht er auf Kinder und Jugendliche zu, bietet Kurse im Parkour an. Seine Botschaft: "Mach Dein Ding! Glaube an Dich!"