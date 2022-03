Einfach Mensch! vom 4. Februar 2022

Heute ist Anna Spindelndreier selbstständige Fotografin. Keine Seltenheit laut Inklusionsbarometer Deutschland. Jedes Jahr erstellt das "Handelsblatt Research Institute" im Auftrag der "Aktion Mensch" einen Inklusionsbarometer und liefert Arbeitsmarktzahlen über die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Durch die Coronakrise hat auch die Inklusion von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt einen deutlichen Rückschlag erlitten.



Für Anna Mülhause war schon immer klar, dass sie studieren würde. Eigentlich wollte sie Ärztin werden. Doch weil sie aufgrund ihrer Cerebralparese eine Tetraspastik hat, wird sie für das Medizinstudium nicht zugelassen. Ein Psychologie-Studium ist jedoch möglich. Ihr Studium in Marburg ist inklusiv und so barrierefrei wie möglich. Sie kann im inklusiven Wohnheim einen Fahrdienst oder die Pflegestation in Anspruch nehmen oder auch nicht. In ihrem Fachbereich, der Bibliothek und der Mensa kann sie sich ohne Hilfe bewegen – aber sie ist da, wenn sie sie benötigt. Für Anna bedeutet das vor allem eins: Freiheit. "Das erste Mal in meinem Leben fühle ich mich wirklich integriert!" Für Anna mit das schönste an ihrem Studium.