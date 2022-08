Einfach Mensch! vom 2. September 2022

Der Elfjährige aus Leipzig ist nicht zu bremsen. Er ist an einer christlichen Privatschule in Leipzig der erste Inklusionsschüler gewesen, konnte in seiner Klasse als erster schwimmen und hat das Sportabzeichen. Seine Behinderung entstand durch Spina bifida: Amos wurde mit offenem Rücken geboren. Spina bifida ist eine Neuralrohrfehlbildung, die bei circa jeder tausendsten Geburt auftritt.



Im Alter von zwei Jahren bekam Maximilian Schwarzhuber eine seltene Nervenerkrankung. Nach vielen Komplikationen beschloss er mit 24 Jahren, seine Unterschenkel amputieren zu lassen. Noch am Tag des Eingriffs steckte er sich ehrgeizige Ziele. So absolvierte er schon vier Monate nach der Amputation einen Zehn-Kilometer-Lauf. Es folgten ein Marathon sowie ein Triathlon. Jetzt steht sein größtes Abenteuer bevor: von Flensburg nach Oberstdorf in Rekordzeit.