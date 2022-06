Ungebremst ins Leben

Nach Annis Diagnose entsteht im Verein die Idee, eine inklusive Mannschaft zu gründen. Der Zuspruch ist über Altersklassen hinweg gut, und die "Special Hockey"-Mannschaft des 1. Hanauer Tennis- und Hockey-Clubs e. V. trainiert nun regelmäßig. Sie ist für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen eine Anlaufstelle geworden. Anni kommt mit ihrer Sportprothese mittlerweile gut klar und konnte zu ihrer alten Mädels-Mannschaft zurückkehren. Das Training mit ihren Mannschaftskolleginnen bedeutet ihr viel, und sie will an ihrem Traum vom Hockey festhalten.



Amos ist an einer christlichen Privatschule in Leipzig der erste Inklusionsschüler gewesen, konnte in seiner Klasse als Erster schwimmen und hat das Sportabzeichen gemacht.