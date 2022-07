Gesellschaft

Die Nordreportage: Tierisch was los!

Landhandelsgeschäfte haben in Norddeutschland Tradition. Gerade in den Dörfern sichern sie nicht nur die Nahversorgung der Landbevölkerung, sondern sind auch ein beliebter Treffpunkt. "Die Nordreportage" begleitet Familie Möller vom Zoo- und Landhandel in Quakenbrück und die Mitarbeitenden in einer der Hauptzeiten des Jahres, dem Frühling, und gibt Einblicke in eines der letzten familiengeführten Geschäfte dieser Art im Osnabrücker Land.

