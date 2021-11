Gesellschaft

Sterneküche, Sushi und Rouladen - Mit dem Foodtruck auf Expansionskurs

Ein Sternekoch, ein Sushi-Experte und ein Landgasthofbesitzer gehen auf die Straße und verkaufen ihre Spezialitäten in mobilen Foodtrucks. Entstanden ist die Idee in der Coronakrise. Das Konzept der drei Gastronomen kommt jedoch so gut an, dass sie es jetzt auch weiterhin parallel zu ihren Restaurants anbieten wollen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 15.10.2021