Gesellschaft

Die Nordreportage: Mit Huf, Hammer und Herz

Es gibt deutschlandweit über 1,2 Millionen Pferde, aber nur knapp 3500 Hufschmiede. Nicht nur der Hufschmiedeverband schlägt Alarm. Denn die Tiere brauchen regelmäßig eine Hufbehandlung. Kranke Hufe können für Pferde das Aus bedeuten, deshalb wird der zunehmende Fachkräftemangel immer mehr zum Problem. Da will Stefan Kos mit seiner Hufbeschlaglehrschmiede helfen. Mit Erfolg. Seit 2019 bietet der staatlich geprüfte Hufbeschlaglehrschmied und Pferde-Osteopath Einführungs- und Vorbereitungskurse in seiner Hufschule in Schmalfeld an – der einzigen dieser Art in Schleswig-Holstein. Alles parallel zum Tagesgeschäft als Hufbeschlagschmied.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 17.02.2023