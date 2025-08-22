Hauptnavigation

Eine Fähre auf dem Meer.

Gesellschaft

Die Nordreportage: Neue Fähre nach Norderney

Mit der ersten Hauptsaison für die neue Fähre zur Nordseeinsel Norderney beginnt eine aufregende Zeit. Acht Überfahrten täglich. Wie gut meistert die Crew den hektischen Boardingprozess?

Sendetermin
22.08.2025
01:32 - 02:01 Uhr

Die Nordreportage

Wie gut meistert sie den hektischen Boardingprozess? Nur 30 Minuten bleiben pro Stopp, um Autos zu verladen, Menschen an Bord zu bringen und pünktlich abzulegen. Obendrein muss das Gewicht der Fahrzeuge gleichmäßig verteilt werden.

Norderney wurde bislang mit Fähren der Reederei „Frisia“ angesteuert. Im September 2024 ist die neue Reederei „Meine Fähre“ mit der Autofähre an den Start gegangen. Eine zweite für Passagiere ohne Fahrzeug soll bald folgen. Mehrere Geschäftsleute aus der Region haben eine Summe im Millionenbereich investiert und eine eigene Reederei gegründet, um Insulanern, Touristen, Handwerksbetrieben und kleineren Speditionen mehr Flexibilität zu bieten.

Während die Crew bei der Überfahrt alles im Blick behält, können die Passagiere auf dem Schiff bereits in den Inselgenuss kommen: In der Bordküche wird Milchreis nach dem Rezept eines Gastronomiebetriebes auf der Insel serviert.

Norderney wurde bislang mit Fähren der Reederei Norden-Frisia angesteuert. Im September 2024 ist die neue Reederei "Meine Fähre" mit der Autofähre an den Start gegangen. Ein zweites Schiff für Passagiere ohne Fahrzeug soll folgen. Mehrere Geschäftsleute aus der Region haben eine Summe im Millionenbereich investiert und eine eigene Reederei gegründet, um Insulanern, Touristen, Handwerksbetrieben und kleineren Speditionen mehr Flexibilität zu bieten.

