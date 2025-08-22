Gesellschaft
Die Nordreportage: Neue Fähre nach Norderney
Mit der ersten Hauptsaison für die neue Fähre zur Nordseeinsel Norderney beginnt eine aufregende Zeit. Acht Überfahrten täglich. Wie gut meistert die Crew den hektischen Boardingprozess?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 22.08.2025
- 01:32 - 02:01 Uhr
Wie gut meistert sie den hektischen Boardingprozess? Nur 30 Minuten bleiben pro Stopp, um Autos zu verladen, Menschen an Bord zu bringen und pünktlich abzulegen. Obendrein muss das Gewicht der Fahrzeuge gleichmäßig verteilt werden.
Norderney wurde bislang mit Fähren der Reederei „Frisia“ angesteuert. Im September 2024 ist die neue Reederei „Meine Fähre“ mit der Autofähre an den Start gegangen. Eine zweite für Passagiere ohne Fahrzeug soll bald folgen. Mehrere Geschäftsleute aus der Region haben eine Summe im Millionenbereich investiert und eine eigene Reederei gegründet, um Insulanern, Touristen, Handwerksbetrieben und kleineren Speditionen mehr Flexibilität zu bieten.
Die Nordreportage" begleitet die Fährenmannschaft bei ihrem maritimen Neustart. Wird die neue Reederei den Ansturm der ersten Hochsaison bewältigen und ihren neuen Platz im Inselverkehr behaupten?
Während die Crew bei der Überfahrt alles im Blick behält, können die Passagiere auf dem Schiff bereits in den Inselgenuss kommen: In der Bordküche wird Milchreis nach dem Rezept eines Gastronomiebetriebes auf der Insel serviert.
Norderney wurde bislang mit Fähren der Reederei Norden-Frisia angesteuert. Im September 2024 ist die neue Reederei "Meine Fähre" mit der Autofähre an den Start gegangen. Ein zweites Schiff für Passagiere ohne Fahrzeug soll folgen. Mehrere Geschäftsleute aus der Region haben eine Summe im Millionenbereich investiert und eine eigene Reederei gegründet, um Insulanern, Touristen, Handwerksbetrieben und kleineren Speditionen mehr Flexibilität zu bieten.
Die Nordreportage" begleitet die Fährenmannschaft bei ihrem maritimen Neustart. Wird die neue Reederei den Ansturm der ersten Hochsaison bewältigen und ihren neuen Platz im Inselverkehr behaupten?