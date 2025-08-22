Die Nordreportage: Neue Fähre nach Norderney

Während die Crew bei der Überfahrt alles im Blick behält, können die Passagiere auf dem Schiff bereits in den Inselgenuss kommen: In der Bordküche wird Milchreis nach dem Rezept eines Gastronomiebetriebes auf der Insel serviert.



Norderney wurde bislang mit Fähren der Reederei Norden-Frisia angesteuert. Im September 2024 ist die neue Reederei "Meine Fähre" mit der Autofähre an den Start gegangen. Ein zweites Schiff für Passagiere ohne Fahrzeug soll folgen. Mehrere Geschäftsleute aus der Region haben eine Summe im Millionenbereich investiert und eine eigene Reederei gegründet, um Insulanern, Touristen, Handwerksbetrieben und kleineren Speditionen mehr Flexibilität zu bieten.



Die Nordreportage" begleitet die Fährenmannschaft bei ihrem maritimen Neustart. Wird die neue Reederei den Ansturm der ersten Hochsaison bewältigen und ihren neuen Platz im Inselverkehr behaupten?