Gesellschaft

Großstadt-Frühling

Monatelang haben Stürme, Regen, Schnee und Wolken den Menschen in Hamburg aufs Gemüt gedrückt, jetzt ist der Frühling da. Das bedeutet Hochbetrieb für die Gärtnerei Piepereit. Wie jedes Jahr wollen die Hansestädter alle gleichzeitig - so wirkt es jedenfalls, ihre Gärten, Balkone und Dachterrassen neu gestalten und bepflanzen. In den Monaten März und April stapeln sich Aufträge und Kundschaft in der Gärtnerei Piepereit. Der Familienbetrieb versorgt die Hamburger seit 1949 in der Gartensaison mit Bäumen, Blumen, Kübeln und Know-how.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 19.05.2022