Die Nordreportage: Ernte in den Baumkronen

Die Forstsaatgutberatungsstelle der Niedersächsischen Landesforsten in Oerrel soll dafür sorgen, dass es genug Saatgut gibt und keines verloren geht. In einer Seilkletterschule werden die Mitarbeitenden für die Ernte von heimischen Zapfen in schwindelerregender Höhe geschult. Sie müssen auch dort Saatgut sammeln, wo sie mit Hubsteigern nicht hinkommen. Dafür muss Thomas Böhl diese "Sondereinheit" der Niedersächsischen Landesforsten in einem straffen Training in der Kletterschule fit machen.