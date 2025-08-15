Die Nordreportage: Altes Handwerk mit Zukunft

Aber nicht irgendeins. Genau 35 Meter lang, 1,20 Meter hoch - nach Kundenwunsch. Ein Auftrag für Maik Sorge: Der 59-Jährige war zu DDR-Zeiten Hochseefischer, schulte danach um und ist jetzt froh, in der Seilerei zu arbeiten. "Ich habe so noch Bezug zu den Fischern und fühle mich den Plattfischen durch den Job noch irgendwie verbunden."



"Plattfisch" ist genau das Thema. Denn das Schleppnetz darf nur Flundern und Schollen fangen, Dorsch und Hering müssen durch die Reusen fliehen können. "Dafür sorgt ein komplizierter Schließmechanismus, nicht ohne", meint Maik. Nur mit einer Netznadel ausgestattet zieht er eine Öse nach der anderen durch das Netz, unterstützt vom Chef. "Alles genau abgezählt, wie der Auftraggeber es will - und natürlich soll alles gestern fertig sein", lacht Chef Stefan Lehmann. Wird es rechtzeitig fertig werden?



"Die Nordreportage" ist dabei und testet das Netz beim Fischer.