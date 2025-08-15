Hauptnavigation

Die Nordreportage: Altes Handwerk mit Zukunft

Die Seilmacher am Rostocker Hafen fertigen Fischernetze an und verarbeiten Stahl- und Faserseile. "Wir sind die Architekten fürs 'Leinen los'", umschreibt Stefan Lehmann seine Arbeit.

Datum:
15.08.2025
01:02 - 01:31 Uhr

Stefan ist Chef von 15 Mitarbeitenden in der 85-Meter-Halle auf dem Gelände am Rostocker Fischereihafen. Auf seinem Bildschirm hat der Seilermeister die nächste Zeichnung fertig. Komplizierte Linien und Zahlen sind darauf zu sehen. Ein Schleppnetz soll daraus werden.

Aber nicht irgendeins. Genau 35 Meter lang, 1,20 Meter hoch - nach Kundenwunsch. Ein Auftrag für Maik Sorge: Der 59-Jährige war zu DDR-Zeiten Hochseefischer, schulte danach um und ist jetzt froh, in der Seilerei zu arbeiten. "Ich habe so noch Bezug zu den Fischern und fühle mich den Plattfischen durch den Job noch irgendwie verbunden."

"Plattfisch" ist genau das Thema. Denn das Schleppnetz darf nur Flundern und Schollen fangen, Dorsch und Hering müssen durch die Reusen fliehen können. "Dafür sorgt ein komplizierter Schließmechanismus, nicht ohne", meint Maik. Nur mit einer Netznadel ausgestattet zieht er eine Öse nach der anderen durch das Netz, unterstützt vom Chef. "Alles genau abgezählt, wie der Auftraggeber es will - und natürlich soll alles gestern fertig sein", lacht Chef Stefan Lehmann. Wird es rechtzeitig fertig werden?

"Die Nordreportage" ist dabei und testet das Netz beim Fischer.

