Gesellschaft

Die Nordreportage: Zwischen Pop-up-Store und Psychiatrie

Sascha Heise und Marius Jacobi sind eigentlich von Beruf Krankenpfleger in einer Jugendpsychiatrie. Doch sie haben sich einen lang gehegten Traum erfüllt und restaurieren nun auch Vintagemöbel. Die beiden verdienen ihr Geld jetzt bewusst mit den zwei extrem unterschiedlichen Jobs und haben ihren ersten Pop-up-Store in Göttingen eröffnet. Nach ihrer Arbeit in der Jugendpsychiatrie Tiefenbrunn bei Göttingen gehen die beiden Krankenpfleger zu Haushaltsauflösungen, besuchen Sammler oder stöbern in alten Scheunen. Sie suchen nach Designklassikern, kultigen alten Möbelstücken vor allem aus den 1950er- bis 1970er-Jahren: vom Beistelltisch in Nierenform bis zum Retrosessel.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 27.06.2025