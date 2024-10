Wohnen auf engstem Raum – Neues Leben auf dem Campingplatz

Auch in Ottersberg wird die Ankunft eines Mobile Homes sehnsüchtig erwartet. Ein Paar will dort gemeinsam alt werden – allerdings in zwei getrennten Mini-Häusern. Während eines schon steht, muss das andere noch an Wasser und Strom angeschlossen werden – in Eigenregie. Nur dann ist das Wohnen dort ganz offiziell erlaubt. Der abendliche Gang zum See des Campingplatzes ist für beide der eigentliche Luxus – und gleichzeitig Urlaub im Alltag.