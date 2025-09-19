Hauptnavigation

Nahaufnahme einer Kreuzotter in der Natur.

Gesellschaft

Wildes Rügen – Touristen contra Naturschutz

Rügen ist Deutschlands größte Insel und Urlaubsmagnet mit steigenden Besucherzahlen. Die Urlauber kommen wegen der Natur. Denn die Fläche der Insel steht zu zwei Dritteln unter Naturschutz.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.09.2025
01:55 - 02:25 Uhr

Die Nordreportage

Ein Teil der Buchenwälder sind UNESCO-Welterbe. Der leitende Ranger Steffen Krüger sichert im "Biosphärenreservat Südost-Rügen" Naturpfade für Feriengäste und bewahrt die unberührte Natur mit ihren bedrohten Tierarten. Ein Spagat, den er nur im Dauereinsatz schafft.

