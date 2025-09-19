Gesellschaft
Wildes Rügen – Touristen contra Naturschutz
Rügen ist Deutschlands größte Insel und Urlaubsmagnet mit steigenden Besucherzahlen. Die Urlauber kommen wegen der Natur. Denn die Fläche der Insel steht zu zwei Dritteln unter Naturschutz.
- 19.09.2025
- 01:55 - 02:25 Uhr
Ein Teil der Buchenwälder sind UNESCO-Welterbe. Der leitende Ranger Steffen Krüger sichert im "Biosphärenreservat Südost-Rügen" Naturpfade für Feriengäste und bewahrt die unberührte Natur mit ihren bedrohten Tierarten. Ein Spagat, den er nur im Dauereinsatz schafft.