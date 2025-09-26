Gesellschaft
Traumberuf Musikerin – Der harte Weg zum Erfolg
Die Musik zum Beruf machen: Stine Ebbersmeyer, 25, hat es gewagt, sie will in der Musikstadt Hamburg als Profimusikerin durchstarten. Doch sie muss auch für ihren Lebensunterhalt sorgen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 26.09.2025
- 02:40 - 03:10 Uhr
Deshalb kann sie nicht stundenlang neue Songs schreiben und Alben aufnehmen. Um das alltäglich Leben zu finanzieren, bietet Stine Musik als Dienstleistung an. Das ist manchmal hart und kostet viel Kraft. "Die Nordreportage" begleitet sie auf ihrem Weg.