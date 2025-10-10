Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Die Nordreportage
  4. Schwanger auf Norderney
Eine Frau hört mit einem Holzrohr den Bauich einer weiteren Frau ab.

Gesellschaft

Schwanger auf Norderney

Schwanger sein auf Norderney heißt: kein Gynäkologe, keine Hebamme vor Ort. Frauen auf der Insel haben sich dafür eingesetzt, dass eine Hebamme regelmäßig auf die Nordseeinsel kommt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.10.2025
01:35 - 02:05 Uhr

Mehr

Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Hebamme Britta Kremberg reist jeden Freitag mit der Fähre nach Norderney, organisiert einen Babytreff, untersucht Neugeborene und ihre Mütter und betreut Schwangere wie Susanne Bargstaedt. "Die Nordreportage" zeigt die Herausforderungen auf der ostfriesischen Insel.

Die Sporttherapeutin Susanne Bargstaedt hat bereits zwei Kinder und weiß: Auf der Insel kann es zum Problem werden, dass Ärzte und Kliniken so weit weg sind. Der Ärztemangel im Nordwesten Niedersachsens ist groß, die Wege sind lang und aufwendig. Ihr erstes Kind wäre fast auf dem Rettungskreuzer zur Welt gekommen.

Jetzt muss Susanne hochschwanger zweimal in der Woche zu Arztterminen nach Aurich fahren – fast ein Tagesausflug mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zum Glück kann Hebamme Britta einige Untersuchungen auf der Insel übernehmen. Doch zur Geburt muss sie rechtzeitig auf dem Festland sein.

"Die Nordreportage" zeigt die Herausforderungen begleitet die Hebamme bei ihrem Einsatz auf der Insel.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.