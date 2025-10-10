Die Sporttherapeutin Susanne Bargstaedt hat bereits zwei Kinder und weiß: Auf der Insel kann es zum Problem werden, dass Ärzte und Kliniken so weit weg sind. Der Ärztemangel im Nordwesten Niedersachsens ist groß, die Wege sind lang und aufwendig. Ihr erstes Kind wäre fast auf dem Rettungskreuzer zur Welt gekommen.



Jetzt muss Susanne hochschwanger zweimal in der Woche zu Arztterminen nach Aurich fahren – fast ein Tagesausflug mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zum Glück kann Hebamme Britta einige Untersuchungen auf der Insel übernehmen. Doch zur Geburt muss sie rechtzeitig auf dem Festland sein.



"Die Nordreportage" zeigt die Herausforderungen begleitet die Hebamme bei ihrem Einsatz auf der Insel.