Gesellschaft
Schwanger auf Norderney
Schwanger sein auf Norderney heißt: kein Gynäkologe, keine Hebamme vor Ort. Frauen auf der Insel haben sich dafür eingesetzt, dass eine Hebamme regelmäßig auf die Nordseeinsel kommt.
-
-
10.10.2025
- 10.10.2025
- 01:35 - 02:05 Uhr
Hebamme Britta Kremberg reist jeden Freitag mit der Fähre nach Norderney, organisiert einen Babytreff, untersucht Neugeborene und ihre Mütter und betreut Schwangere wie Susanne Bargstaedt. "Die Nordreportage" zeigt die Herausforderungen auf der ostfriesischen Insel.
Die Sporttherapeutin Susanne Bargstaedt hat bereits zwei Kinder und weiß: Auf der Insel kann es zum Problem werden, dass Ärzte und Kliniken so weit weg sind. Der Ärztemangel im Nordwesten Niedersachsens ist groß, die Wege sind lang und aufwendig. Ihr erstes Kind wäre fast auf dem Rettungskreuzer zur Welt gekommen.
Jetzt muss Susanne hochschwanger zweimal in der Woche zu Arztterminen nach Aurich fahren – fast ein Tagesausflug mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zum Glück kann Hebamme Britta einige Untersuchungen auf der Insel übernehmen. Doch zur Geburt muss sie rechtzeitig auf dem Festland sein.
"Die Nordreportage" zeigt die Herausforderungen begleitet die Hebamme bei ihrem Einsatz auf der Insel.