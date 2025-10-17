Gesellschaft
Milch mal anders – Eis vom Bauernhof
Familie Steensen hatte einen reinen Milchviehbetrieb. Wie viele andere kämpften sie mit nur einem Standbein mit Milchpreisschwankungen und Existenzsorgen. Eine Lösung musste her.
Um die Preise selbst zu bestimmen, kam Sina Steensen die Idee, ihre Milch direkt selbst zu veredeln. Aus der anfänglichen Idee entstand die wohl nördlichste Eiscremestraße Deutschlands - und für die Familie eine Zukunftsperspektive in der Landwirtschaft.