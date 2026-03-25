Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Die Nordreportage
  4. Die Tierretter von Hamburg
Zwei getigerte Katzen stehen auf dem Boden vor ihren Futterschälchen.

Gesellschaft

Die Tierretter von Hamburg

Das Telefon bei der Tierrettung klingelt häufig mehrmals am Tag. Diesmal ist es der Anruf eines besorgten Hamburgers: In einer Wohnung werden mehr als 20 Katzen gehalten, ein Wimmern ist zu hören und der Geruch ist auch mehr als gewöhnungsbedürftig. Heiko Nauschütz und Karsten Frösch packen mehrere Transportboxen in ihren Lieferwagen und machen sich auf den Weg.

Datum:

Mehr

Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Nachdem sie die Katzen aus der Wohnung der überforderten Halterin geholt haben, geht auf dem Rückweg noch ein Anruf ein: ein frierender Hund wurde in der Nähe der Alster bei einer Polizeistation abgegeben. Die beiden nehmen auch dieses Tier vorerst in Gewahrsam und bringen Hund und Katzen ins Tierheim Süderstraße, wo sie bereits vom Pflegeteam für die Erstbehandlung erwartet werden.

„Manche Fälle gehen einem schon ans Herz“, so Karsten Frösch. "Wenn man sieht, wie Tiere leiden, manchmal schwer verletzt sind. Aber wir sind froh, wenn wir helfen können.“ Die beiden sind ein eingespieltes Team. Seit mehreren Jahren arbeiten sie zusammen mit vier weiteren Kollegen und einem Auszubildenden bei der Tierrettung im Schichtdienst. Manchmal geht´s nach der Einlieferung für die Tiere gleich weiter auf den OP-Tisch, je nach Schwere der Verletzungen.

Neben den Einsätzen für Vögel, Igel, Katzen und Hunde erleben die beiden auch immer wieder ungewöhnliche Fälle: „Neulich hatten wir einen Skorpion, der sich in einem Reisekoffer versteckt hatte und beim Auspacken des Koffers erstmal für einen Schock sorgte“, so Heiko Nauschütz. Exotische Tiere sind in Hamburg gar nicht so selten. Häufiger müssen sie Schlangen mitnehmen, mit denen die Besitzer überfordert waren und manchmal auch gleich ganze Aquarien oder Terrarien leeren.

Um welches Tier auch immer es sich handelt, für die beiden Retter ist jedes Tier und jeder Fall gleich wichtig. Genauso auch für das Pfleger- und Ärzteteam vor Ort. Sie alle arbeiten Hand in Hand. Der schönste Moment für alle ist, wenn ein krankes, ausgesetztes Tier neue Besitzer findet oder ein entlaufenes Haustier glücklichen Besitzern übergeben werden kann.

"Die Nordreportage" zeigt zwei Männer mit großem Einsatz und einem noch größeren Herz für Tiere, die kreuz und quer durch Hamburg fahren, um diese zu retten.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.