Die Tierretter von Hamburg

„Manche Fälle gehen einem schon ans Herz“, so Karsten Frösch. "Wenn man sieht, wie Tiere leiden, manchmal schwer verletzt sind. Aber wir sind froh, wenn wir helfen können.“ Die beiden sind ein eingespieltes Team. Seit mehreren Jahren arbeiten sie zusammen mit vier weiteren Kollegen und einem Auszubildenden bei der Tierrettung im Schichtdienst. Manchmal geht´s nach der Einlieferung für die Tiere gleich weiter auf den OP-Tisch, je nach Schwere der Verletzungen.