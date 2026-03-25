Gesellschaft
Die Tierretter von Hamburg
Das Telefon bei der Tierrettung klingelt häufig mehrmals am Tag. Diesmal ist es der Anruf eines besorgten Hamburgers: In einer Wohnung werden mehr als 20 Katzen gehalten, ein Wimmern ist zu hören und der Geruch ist auch mehr als gewöhnungsbedürftig. Heiko Nauschütz und Karsten Frösch packen mehrere Transportboxen in ihren Lieferwagen und machen sich auf den Weg.
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Nachdem sie die Katzen aus der Wohnung der überforderten Halterin geholt haben, geht auf dem Rückweg noch ein Anruf ein: ein frierender Hund wurde in der Nähe der Alster bei einer Polizeistation abgegeben. Die beiden nehmen auch dieses Tier vorerst in Gewahrsam und bringen Hund und Katzen ins Tierheim Süderstraße, wo sie bereits vom Pflegeteam für die Erstbehandlung erwartet werden.
„Manche Fälle gehen einem schon ans Herz“, so Karsten Frösch. "Wenn man sieht, wie Tiere leiden, manchmal schwer verletzt sind. Aber wir sind froh, wenn wir helfen können.“ Die beiden sind ein eingespieltes Team. Seit mehreren Jahren arbeiten sie zusammen mit vier weiteren Kollegen und einem Auszubildenden bei der Tierrettung im Schichtdienst. Manchmal geht´s nach der Einlieferung für die Tiere gleich weiter auf den OP-Tisch, je nach Schwere der Verletzungen.
Neben den Einsätzen für Vögel, Igel, Katzen und Hunde erleben die beiden auch immer wieder ungewöhnliche Fälle: „Neulich hatten wir einen Skorpion, der sich in einem Reisekoffer versteckt hatte und beim Auspacken des Koffers erstmal für einen Schock sorgte“, so Heiko Nauschütz. Exotische Tiere sind in Hamburg gar nicht so selten. Häufiger müssen sie Schlangen mitnehmen, mit denen die Besitzer überfordert waren und manchmal auch gleich ganze Aquarien oder Terrarien leeren.
Um welches Tier auch immer es sich handelt, für die beiden Retter ist jedes Tier und jeder Fall gleich wichtig. Genauso auch für das Pfleger- und Ärzteteam vor Ort. Sie alle arbeiten Hand in Hand. Der schönste Moment für alle ist, wenn ein krankes, ausgesetztes Tier neue Besitzer findet oder ein entlaufenes Haustier glücklichen Besitzern übergeben werden kann.
"Die Nordreportage" zeigt zwei Männer mit großem Einsatz und einem noch größeren Herz für Tiere, die kreuz und quer durch Hamburg fahren, um diese zu retten.