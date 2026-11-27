Gesellschaft
Hafer – Vom Pferdefutter zum Trendfood
Ob Hafermilch, Porridge, Müsliriegel oder Frühstücksflocken – Hafer erlebt einen Boom wie kaum eine andere Kulturpflanze. Lange galt Skandinavien als ideales Anbaugebiet.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.12.2026
- 02:40 - 03:10 Uhr
Doch immer mehr Landwirte und Verarbeiter entdecken Schleswig-Holstein als neues Zentrum des Haferanbaus. Die Reportage begleitet den Weg des Hafers vom Feld über Mühle und Verarbeitung bis ins Supermarktregal und zeigt, warum die Pflanze so wichtig wird.