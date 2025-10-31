Gesellschaft
Traumjob Bäckerin – Frisches Brot im alten Bahnhof Kröpelin
Selbst gebackene Brote und Brötchen – das soll es künftig im ehemaligen Bahnhofsgebäude von Kröpelin nahe der Ostsee geben, so der Plan von Grit Steußloff.
Seit mehr als einem Jahr arbeitet die 52-Jährige an der Realisierung ihres Traums einer eigenen Schau-Bäckerei. Kurz vor der Eröffnung wird es jedoch hektisch: Wird das erste Mal backen vor den Augen der Kundschaft gelingen und der Eröffnungstag zu einem Erfolg?