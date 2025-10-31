Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Die Nordreportage
  4. Traumjob Bäckerin – Frisches Brot im alten Bahnhof Kröpelin
Eine junge Frau mit einer Backschaufel mit Brötchen.

Gesellschaft

Traumjob Bäckerin – Frisches Brot im alten Bahnhof Kröpelin

Selbst gebackene Brote und Brötchen – das soll es künftig im ehemaligen Bahnhofsgebäude von Kröpelin nahe der Ostsee geben, so der Plan von Grit Steußloff.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.10.2025
00:40 - 01:10 Uhr

Mehr

Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Seit mehr als einem Jahr arbeitet die 52-Jährige an der Realisierung ihres Traums einer eigenen Schau-Bäckerei. Kurz vor der Eröffnung wird es jedoch hektisch: Wird das erste Mal backen vor den Augen der Kundschaft gelingen und der Eröffnungstag zu einem Erfolg?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.