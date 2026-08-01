Gesellschaft
Die Nordreportage: Etikette für alle
In Hamburg wird gutes Benehmen zum Erfolgsfaktor: Immer mehr Menschen besuchen Benimmkurse, um im Alltag und im Beruf souverän aufzutreten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 14.08.2026
- 01:55 - 02:25 Uhr
Ob Filialleiter, Handwerker oder Kinder – sie alle lernen, wie man sich bei Tisch, im Kundenkontakt oder auf festlichen Anlässen richtig verhält. "Die Nordreportage" begleitet sie beim Üben und zeigt, wie wichtig Haltung, Stil und Umgangsformen geworden sind.
Und beobachtet, wie das Gelernte bei Familienfeiern, im Job oder beim eleganten Empfang seinen ganz praktischen Einsatz findet.