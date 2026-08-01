Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Die Nordreportage
  4. Die Nordreportage: Etikette für alle
Ein Mann zeigt einem anderen Mann, wie ein Windsor-Knoten gebunden wird

Gesellschaft

Die Nordreportage: Etikette für alle

In Hamburg wird gutes Benehmen zum Erfolgsfaktor: Immer mehr Menschen besuchen Benimmkurse, um im Alltag und im Beruf souverän aufzutreten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.08.2026
01:55 - 02:25 Uhr

Mehr

Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Ob Filialleiter, Handwerker oder Kinder – sie alle lernen, wie man sich bei Tisch, im Kundenkontakt oder auf festlichen Anlässen richtig verhält. "Die Nordreportage" begleitet sie beim Üben und zeigt, wie wichtig Haltung, Stil und Umgangsformen geworden sind.

Und beobachtet, wie das Gelernte bei Familienfeiern, im Job oder beim eleganten Empfang seinen ganz praktischen Einsatz findet.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.