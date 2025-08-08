Hauptnavigation

3SAT
Ein junger Mann steht im Bildvordergrund lachend an einem DJ-Mischpult. Hinter ihm stehen junge, tanzende Menschen.

Gesellschaft

Die Nordreportage: Weltweit unterwegs, DJ Star aus Hamburg

Wenn er die Knöpfe am Mischpult drückt, geraten Tausende auf der Tanzfläche in Ekstase: Der Hamburger Neelix ist ein weltweit gefeierter DJ und spielt weltweit mehr als 100 Shows im Jahr.

Sendetermin
08.08.2025
05:40 - 06:10 Uhr

Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Mit bürgerlichem Namen heißt er Henrik Twardzik und wohnt bodenständig in einem Reihenhaus in Hamburg-Billstedt. Bekannt wurde Neelix in den 2000er-Jahren in der Goa-Szene, einer bunten, aus der Hippiebewegung entstandenen Partykultur. Er wurde zu einer Marke.

Sein Rezept: harte Bässe, weiche Klänge, dazu eingängige Melodien. Sein Ruf als Mann, der die Menschen zum Tanzen bringt und damit glücklich macht, sorgt dafür, dass er als DJ rund um den Globus immer gefragter wird.

Neelix wechselt sich auf großen Festivals auf der Hauptbühne mit bekannten Acts wie David Guetta, Scooter und Paul Kalkbrenner ab. 50.000 Euro bekommt Neelix pro Auftritt. "Geld ist aber überhaupt nicht das, was mich bewegt. Es ist eine Begleiterscheinung. Mir geht es um die Freude am Tanzen und das Verbundenheitsgefühl mit den Menschen", sagt der Mann mit dem Händchen für die Regler.

Einer seiner nächsten Auftritte findet in seiner Heimatstadt Hamburg im ausverkauften "Edelfettwerk" statt. Damit alles reibungslos läuft, beschäftigt er ein Team von zehn Personen, darunter Manager, Videografen, Techniker und eigene Fan-Betreuer. Und Fans hat er zuhauf. "Was Neelix da macht, ist Magie", schwärmt eine Besucherin am Einlass. Währenddessen setzt bei Neelix hinter der Bühne das Lampenfieber ein: Vor Tausenden Menschen zu performen, sei für einen zurückhaltenden Menschen wie ihn immer wieder eine Extremsituation, verrät Henrik Twardzik.

"Die Nordreportage" begleitet einen der Stars der Electronic Dance Music. Und sie erzählt die Geschichte eines Hamburgers, der am Rand der deutschen Medienöffentlichkeit in die Liga der internationalen Top-DJs aufgestiegen ist.

