Gesellschaft
Die Nordreportage: Busreisen mit Herz
Petra Kühn aus dem niedersächsischen Dorf Nienstedt ist Busfahrerin aus Leidenschaft. Im Jahr fährt sie gut 80.000 Kilometer und kennt ganz Norddeutschland.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 29.08.2025
- 01:30 - 02:00 Uhr
Reisebus zu fahren war schon immer ihr Traum. Als sie mit 21 endlich den Busführerschein macht, steigt sie in das Unternehmen ihrer Eltern ein. Seit gut 30 Jahren leitet sie den Betrieb, der direkt am Höhenzug Deister liegt. Unterstützt wird sie von ihrer Mutter.
Die 56-jährige Petra ist vor allem für Vereine aus der Region unterwegs. Während die Busfahrerin die Fußball-A-Jugend des TuS Hemmingen-Westerfeld zum Auswärtsspiel nach Lohne fährt, bringt Mutter Christa eine Gruppe Rentnerinnen und Rentner zum Schloss Bückeburg. Ein Problem: die vollen Raststätten. Bei einer kurzen Toilettenpause findet sie keinen Parkplatz. Mit einer Gruppe ehemaliger Feuerwehrleute geht es für Petra zum Gänseessen nach Walsrode.
Trotz Flugzeug, Bahn und Pkw: Der Bus ist bei Gruppenreisen das Verkehrsmittel Nummer eins. Gut 70 Prozent der Gruppenreisen in Deutschland werden damit umgesetzt. "Die Nordreportage" begleitet Petra und ihre Mutter hinterm Steuer ihrer Reisebusse.