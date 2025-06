Die Nordreportage: Zwischen Straßenbau und Wasserski

Besuch bekommen sie von Senior Dieter Rumpel. Der erscheint trotz Ruhestand fast täglich in der Firma. Einmal, um zu schauen, was die Junioren so machen, und dann, um im Kieswerk zu baggern. "Ich könnte jetzt mit dem Fahrrad unterwegs sein, aber das hier ist produktiver und macht mehr Spaß", sagt er und klettert in den Bagger, um Teile des Kieswerks wieder zu befüllen. Die Spuren des Kiesabbaus beseitigen die Rumpels. Entweder werden sie renaturiert zu Feldern, Wald, Wiesen oder zu einem See wie das Gelände der Wasserski- und Wakeboardanlage.