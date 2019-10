Besonders normal vom 8. November 2019

Mutter Sandra kümmert sich hauptsächlich um Kjells Pflege. Die Geschwister Julien (12) und Keanu (11) helfen, so gut sie können. Vater Andreas arbeitet im Schichtdienst und kann sehr schlecht mit der Krankheit umgehen. Die Familie lebt in einer Mietwohnung, die alles andere als behindertengerecht ist. In den Ferien fahren die Geschwister mit Mutter Sandra ins Kinder- und Jugendhospiz Bethel oder spielen im Schrebergarten hinter dem Haus.