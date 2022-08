Gesellschaft

Erfrischung und umstrittene Ressource: Wasser

Um Wasser geht's diesmal gleich mehrfach: Beim Canyoning auf Korsika, bei einer Wildwassertour auf dem SUP und in Tirols Bergen, wo das Längental unter einem Speichersee verschwinden soll. Bei "Bergauf-Bergab" dreht sich dieses Mal alles um ein Element, das den meisten nicht sofort in den Sinn kommt, wenn sie an Berge denken: Das Wasser. Dabei prägen Bäche, Wasserfälle oder Seen ganz entscheidend die alpine Landschaft.

Datum: 27.07.2022