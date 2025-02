Skitour am Brenner

Ausgehend vom Bahnhof in Matrei geht es erneut auf Tour. Dieses Mal in Begleitung drei junger Menschen aus Innsbruck, die sich für die Initiative POW "Protect our Winters" engagieren. Sie wollen Klimaschutz und Skisport vereinbar machen. Auf ihrem Streifzug, nur wenige Meter entfernt von der Brennerautobahn, stößt die Gruppe auf alte Skipisten und Orte, die an Lost Places erinnern. Weit weg von der überfüllten, schillernden Skiwelt oder naturbelassenen Skitourengebieten. In diesem Teil der Alpen treffen die Gegenwart und die Vergangenheit auf eine besondere Art aufeinander.