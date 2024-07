Im Hochgebirge · Schnalstal und Capanna Margherita

In der neuen Staffel der Online-Serie "Bergmenschen" hat das Filmteam sie auf ihrem Weg ins Hochgebirge begleitet – von Vorbereitungstouren im heimischen Ahrtal bis hin zum Versuch, ihren Traum in die Tat umzusetzen. Ob sie es auf die Capanna Margherita geschafft haben, erfährt man in "Bergauf-Bergab". Außerdem zeigt Georg Bayerle am Beispiel des Schnalstals in Südtirol gezeigt, wie sich die Hochgebirgslandschaft momentan verändert – sowohl durch den Klimawandel als auch durch menschliche Eingriffe.