Sanfte Skitour, grimmige Nordwand - Winteralpinismus im Allgäu

Er kletterte in nur etwas mehr als fünf Stunden durch die Eiger Nordwand und bewältigte den „Weg durch den Fisch“ an der Marmolada Südwand im Alleingang: Fritz Miller hat nicht nur schwere, sondern auch schnelle Begehungen vieler Routen in seinem Tourenbuch stehen. Doch großes Aufheben macht der 1984 geborene Alpinist, Bergführer und Trainer des DAV-Expeditionskaders nicht um sich. Zwar zählt Fritz Miller zu den festen Größen in der deutschen Bergsportszene, er gilt aber als „Undercover-Alpinist“.