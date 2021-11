Gesellschaft

Reinhard Karl: Die Kunst, einen Berg zu besteigen

Am 3. November wäre der Bergsteiger, Schriftsteller und Fotograf Reinhard Karl 75 geworden. Seine Werke bleiben einzigartig. Clara Happ fertigt Holz- und Linolschnitte nach Vorlage von Karls Fotografien an und transportiert deren Schönheit in die Gegenwart.

Datum: 10.11.2021