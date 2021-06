Gesellschaft

Monte Viso - Traumberg im Piemont

In der Antike galt der Monte Viso als höchster Berg der Alpen, so sehr überragt seine ebenmäßige Pyramide die Umgebung. Georg Bayerle taucht ein in die Geschichte und in die Geschichten rund um einen der markantesten Gipfel der Alpen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 09.06.2021