Im extremen Fels: Die "Cassin" am Piz Badile

Das Bergauf-Bergab-Team hat Zeitzeugen getroffen sowie Daniel Mohler und Christoph Klein begleitet. Beide sind schon viele Pause-Touren geklettert und machen sich gemeinsam auf, eine der großen klassischen Routen aus dem Buch zu wiederholen: Die Via Cassin in der Nordostwand des Piz Badile in der Schweiz.