Gesellschaft

Faszination Sportklettern

Martina Demmel klettert erst seit vier Jahren und gehört schon zur Weltelite. Kürzlich gelang ihr eine Route im glatten elften Grad. Wir begleiten sie in ihrem Heimatgebiet in Kochel. Außerdem treffen wir Gebietsbetreuer: Ohne sie wäre das Klettern in Bayern vielerorts unmöglich.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 26.05.2021