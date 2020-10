Zuflucht in den Bergen: Hütten!

Die Edelrauthütte in den Pfunderer Bergen ist vor einigen Jahren neu erbaut worden. Dabei ist es gelungen, einen modernen und energieeffizienten Bau zu errichten, in dem dennoch die Tradition und die Gemütlichkeit der alten Hütte weiterleben. Zu verdanken ist das der Hüttenwirtsfamilie, die mit dem Neubau auch einen Generationenwechsel vollzogen hat: Nach 40 Jahren hat Anton Weissteiner, der in der Anfangszeit noch alles auf dem Rücken hinauftragen musste, die Bewirtschaftung an seinen Sohn Much übergeben.