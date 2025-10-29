Gesellschaft
Alpen im Wandel - Im Einsatz für Natur und Umwelt
Bergsport und Umweltschutz sind kein Widerspruch - ganz im Gegenteil. Oft liegt denjenigen, die gerne draußen unterwegs sind, die Natur, in der sie sich bewegen, besonders am Herzen.
Produktionsland und -jahr:
29.10.2025
12:50 - 13:15 Uhr
- 29.10.2025
- 12:50 - 13:15 Uhr
Zum Beispiel gilt das für Chiara Schmidt: Die Pianistin aus Salzburg ist eine begeisterte Kletterin. Sie liebt die Berge und es ist ihr ein echtes Anliegen, sich für den Klimaschutz zu engagieren.
Und zwar auf eine Art und Weise, in der sie all ihre Leidenschaften und Talente einbringen kann. Sie tritt bei Konzerten mitten im Hochgebirge auf, womit sie die Menschen für die dramatischen Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, sensibilisieren will.
Belege für diese Veränderungen liefern - neben vielen anderen - auch die Wissenschaftler, die "Bergauf-Bergab" in einem zweiten Beitrag vorstellt. Die Wetterbeobachter des Deutschen Wetterdienstes, die eine ganz besondere Wetterstation betreuen: die Station auf dem Gipfel der Zugspitze, die seit 125 Jahren Wetterdaten erfasst.