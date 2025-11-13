Gesellschaft
Bergfilmfestival Tegernsee - Berge im Großformat
Heute beginnt das Bergfilmfestival Tegernsee und hier gibt es einen Vorgeschmack: mit Ausschnitten aus Filmen über Skifahren in Afghanistan, die Kletterszene in der Ukraine oder die Unterwasserwelt im Walchensee.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 13.11.2025
"Bergauf-Bergab" zeigt Ausschnitte aus aktuellen Bergfilmproduktionen, die in Tegernsee auf der großen Kinoleinwand laufen werden. Darunter Filme über Skifahren in Afghanistan, die Kletterszene in der kriegsgebeutelten Ukraine sowie die Unterwasserwelt des Walchensees.