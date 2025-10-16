Gesellschaft
Klettern am Salbitschijen
Steil und schön: Der Salbitschijen (2.985 m) in der Schweiz ist einer der bekanntesten und traditionsreichsten Kletterberge aus Granit. Vom Göschener Tal im Kanton Uri ist es ein langer, aber lohnender Weg zu diesem eindrucksvollen Massiv. Drei Grate führen auf seinen Gipfel: Ostgrat, Südgrat und Westgrat. Jede Route für sich ist eine Tagestour, die westliche Variante ist die längste und anspruchsvollste.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 16.10.2025
Vom Göschener Tal im Kanton Uri ist es ein langer, aber lohnender Weg zu diesem eindrucksvollen Massiv. Drei Grate führen auf seinen Gipfel: Ostgrat, Südgrat und Westgrat. Jede Route für sich ist eine Tagestour, die westliche Variante ist die anspruchsvollste.
"Bergauf-Bergab" Autor Malte Roeper war am Salbitschijen auf mehreren Routen und mit verschiedenen Kletterpartnern unterwegs.