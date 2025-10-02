Gesellschaft
Vom Watzmann zu den Drei Zinnen
An berühmteren Bergen kann eine Alpenüberquerung weder beginnen noch enden! Bergauf-Bergab hat eine kleine Gruppe begleitet, die die Alpen vom Watzmann bei Berchtesgaden über das Steinerne Meer, die Villgratner Berge und vorbei am Großglockner bis zu den Drei Zinnen in den Dolomiten durchwandert hat.
"Bergauf-Bergab" zeigt in der Sommer-Wiederholungsreihe drei solcher Touren: den legendären "Traumpfad" von München nach Venedig, die Heckmair-Route, die mit dem Mountainbike von Oberstdorf an den Gardasee führt und eine Wanderung vom Watzmann zu den Drei Zinnen.