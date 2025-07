Bouldern, Biken und Beton: Bergsport in der Stadt

Ob beim Klettern in ehemaligen Kartoffelflocken-Silos und am Konglomerat einer alten Wehrmauer in Salzburg, an spektakulären Arbeitsplätzen in luftiger Höhe mit Industriekletterern in Augsburg oder mit dem Mountainbike auf den idyllischen Isartrails in München.



Die Leidenschaft für die Berge verbindet Menschen und spiegelt sich auf vielfältige Weise direkt vor unserer Haustür wider. "Bergauf-Bergab" lädt zu einer etwas anderen Reise ein – an Orte, die sich aus einer ganz neuen Perspektive präsentieren.