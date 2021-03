Gesellschaft

Bewusst auf Tour

In den bayerischen Bergen neigt sich eine seltsame Wintersaison ihrem Ende zu: Skilifte und Hotels hatten geschlossen, dennoch drängten Ausflügler und Tourengeher in Scharen auf die Pisten und in die Berge. Die Sorge vor diesem Massenandrang und seinen problematischen Begleiterscheinungen war groß. "Bergauf-Bergab" zieht ein Fazit dieser Saison.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 17.03.2021